Впервые после "золота" на Олимпиаде: Магучих триумфовала на престижном соревновании в Швейцарии

Легкоатлетка Ярослава Магучих продолжает разрывать на соревнованиях по прыжкам в высоту. Украинская спортсменка выиграла уже третий этап "Бриллиантовой лиги" в 2024 году.

Украинка Ярослава Магучих вернулась к соревнованиям впервые после победы на Олимпийских играх-2024. Легкоатлетка приняла участие на этапе "Бриллиантовой лиги", пишет 24 Канал.

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Покорила почти 2 метра

Соревнование прошло в швейцарской Лозанне. Участие в нем приняли девять легкоатлеток, в том числе и украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Киевлянке не удалось преодолеть отметку в 1,92 метра. Однако благодаря успешным первым попыткам перед этим Геращенко разделила пятое место с Сафиной Садуллаевой из Узбекистана.

А вот Ярославе удалось уверенно победить на турнире. Спортсменка из Днепра единственной взяла планку в 1,99 метра, что на три сантиметра больше серебряного призера Элеанор Паттерсон.

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Магучих пыталась покорить 2,03 метра, но потерпела неудачу. В целом же это уже третья победа Ярославы на этапах "Бриллиантовой лиги" в 2024 году.

Ранее украинка побеждала в Стокгольме и Париже. Кроме этого, в столице Франции Ярослава установила мировой рекорд, покорив 2,10 метра. А позже в том же Париже Магучих взяла "золото" на Олимпийских играх.