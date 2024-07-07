Украинцы зажигают: Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд

Украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Достижение покорилось ей на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

В воскресенье, 7 июля, состоялся восьмой этап Бриллиантовой лиги в Париже. Этот написал новую страницу в истории украинского и мирового спорта.

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Историческое достижение Магучих

Украинская спортсменка установила мировой рекорд и взяла высоту 2,10 метра.

Установить достижение Ярослава Магучих после того, как в борьбе с австралийкой Николой Олислагерс единственной взяла планку 2,03 метра.

Впоследствии украинка смогла обновить два рекорда - личный и мировой.

Впервые Магучих сумела взять высоту 2,07 метра, обновив личный рекорд по прыжкам в высоту. А уже вскоре с первой попытки взяла высоту 2,10 метра и обновила мировой рекорд, который никому не покорялся в течение 37-ми лет.

Установление нового мирового рекорда от Ярославы Магучих: смотрите видео

Последний мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежал Стефке Костадиновой, установленный в 1987 году. Тогда она взяла высоту 2,09 метра.

Отметим, что Ярослава Магучих является третьей легкоатлеткой в мировой истории, которая имеет два прыжка от 2,07 метра и выше.