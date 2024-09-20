Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024: как проголосовать за украинку

Европейская ассоциация легкой атлетики объявила претенденток на звание лучшей спортсменки года в Европе. В список вошли десять атлеток.

Место среди них нашлось и украинской прыгунье в высоту Ярославе Магучих. Об этом сообщила пресс-служба European Athletics.

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Шанс на получение престижной награды

Напомним, что в 2024 году Ярослава завоевала "золото" на Олимпийских играх, стала чемпионкой Европы и в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу. Также в июле она побила мировой рекорд, который держался с 1987 года, взяв высоту 2,10 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Кроме украинки на награду претендуют – Надя Баттоклетти, Сифан Хассан, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Емиси Огунлейе, Самба-Майела, Нафиссату Тиам и Фемке Бол. Именно последняя в прошлом году получила эту награду, Ярослава же Магучих тогда оказалась в топ-3.

Важно. Голосование за лучших спортсменов происходит на официальном сайте European Athletic. Опрос продлится до 29 сентября, а отдать свой голос можно здесь.

Отметим, что официальная церемония награждения победителей состоится 26 октября в Скопье.