Ярослава Магучих переведет часть призовых с Олимпиады-2024 на нужды ВСУ и животных

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих переведет свои призовые за золотую медаль на благотворительность. В частности спортсменка хочет отблагодарить свою команду.

В воскресенье, 4 августа, состоялся финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту. Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.

Читайте также Зашкварился по полной: Бубка наградил и поздравил россиянку, выступающую под флагом Германии

Призовые Магучих на благотворительность

Ярослава отметила, что профессиональный спорт – это место больших возможностей и она имеет возможность отблагодарить свою команду, украинцам и защитникам за подготовку и поддержку на пути к олимпийскому "золоту".

Часть денег, которые получит каждый призер и чемпион Олимпийских игр, я отдам на нужды ВСУ, в фонд психологической поддержки и небольшую частичку на помощь приютам и животным с оккупированных территорий,

– рассказала Магучих.

В частности она считает справедливым отблагодарить и свою команду, которая готовила ее с самого первого дня в легкой атлетике.

"Деньги – ничто по сравнению с тем, что мы прошли с командой. И ничто по сравнению с тем, сколько для нас делает ВСУ и волонтеры, чтобы мы жили в независимой и свободной стране. И если я могу использовать их таким образом – я это сделаю", – добавила Ярослава Магучих.

Ярослава Магучих является мировой рекордсменкой. Во время Бриллиантовой лиги в Париже в 2024 году она взяла высоту 2,10 метра, побив рекорд, который держался 37 лет.

Отметим, что золотая медаль нынешней Олимпиады является первой в карьере украинской спортсменки. На Олимпиаде-2020 она стала бронзовым призером.