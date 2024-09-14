Я истощена, – Магучих подвела итоги сезона после победного финала Бриллиантовой лиги

В пятницу, 13 сентября, состоялся финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Украинская олимпийская чемпионка торжествовала в прыжках в высоту.

Украинская легкоатлетка, Ярослава Магучих, поделилась эмоциями от выступления в финале Бриллиантовой лиги. 22-летняя спортсменка подвела итоги сезона.

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Ярослава Магучих готова вернуться домой

Олимпийская чемпионка показала лучший результат в Бриллиантовой лиге и получила "золото" соревнований, преодолев в финале с первой попытки планку высотой в 1,97 метров. Ярослава довольна, что довольно напряженный сезон завершился.

Наконец этот сезон завершен. Я измотана. Но я выиграла трофей, это важно для меня и Украины. Весь сезон чувствовала поддержку украинцев, и год не мог получиться лучшим. Теперь я готова вернуться домой,

– написала Магучих.

Ярослава Магучих подвела итоги сезона / Сообщение из инстаграма легкоатлетки

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Напомним, что в этом сезоне украинская легкоатлетка стала чемпионкой Олимпийских игр-2024 в Париже. Кроме этого, Магучих установила мировой рекорд, преодолев планку в 2,10 метров. Прошлое достижение Стефки Костадиновой держалось 37 лет – 2,09 метра.