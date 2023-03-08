После заработков в России: Ракицкий, забивший гол-красавец, попал в сборную недели от FIFA

Центральный защитник Ярослав Ракицкий отлично проявил себя в матче Металлист 1925 – Шахтер. Футболист отметился дебютным голом за "горняков" по возвращении в Украину.

Свой первый гол по возвращении в Шахтер Ракицкий забил в крайнем туре УПЛ в ворота Металлиста 1925 года. Ярослав напомнил всем украинским болельщикам, как умеет забивать с дальней дистанции. Пушка защитника была великолепной.

Как это было Напомнил всем, на что он способен: Ракицкий забил сумасшедший гол в ворота Металлиста 1925 – видео

Заслужил своей игрой против Металлист 1925 года

Ракицкий по ходу встречи даже был капитаном Шахтера и помог "горнякам" разгромить харьковчан - 0:7. Как раз его гол поставил красивую точку в поединке во Львове. Отметим, что центрбэк запомнился еще и ассистом в игре против харьковского соперника.

Этот поединок был для Ярослава только вторым в футболке Шахтера после возвращения в Украину. Он попадал в заявку "горняков" на матчи Лиги Европы против французского Ренна. Но Игорь Йовичевич не упускал Ярослава на футбольное поле. Тот наблюдал за игрой одноклубников со скамейки запасных.

Благодаря замечательной игре против Металлиста 1925 года Ракицкий заслужил место в символической сборной по версии FIFA 23. Он стал единственным украинцем в этой команде недели.

Следует отметить, что также там нашлось место бывшему защитнику Шахтера Додо, с июля 2022 года выступающему за итальянскую Фиорентину.



Сборная недели от FIFA 23 / Фото с твиттера EA SPORTS FIFA

Разгромная победа позволила Шахтеру вплотную приблизиться к лидеру УПЛ Днепра-1. У обоих коллективов по 36 баллов.

Уже 9 марта подопечные Йовичевича сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского Фейенорда. Для "горняков" эта игра будет формально домашней.

Ракицкий вернулся в Шахтер после 4-летнего перерыва. За это время Ярослав успел "побыть на заработках" в стране-террористе. А с июля 2022 поиграть в Турции в Адана Демирспоре. В январе 2023 подписал контракт с "горняками".