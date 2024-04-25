Неожиданный поворот: Ракицким интересуется аутсайдер УПЛ

В конце сезона-2023/2024 у Ярослава Ракицкого заканчивается контракт с Шахтером. Летом он может стать свободным агентом.

В январе 2023 года Ярослав Ракицкий вернулся в донецкий Шахтер. Однако в последних матчах футболист не появляется даже в заявках.

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Аутсайдер АПЛ раздумывает над подписанием Ракицкого

Металлист 1925 заинтересован защитником Шахтера. Харьковская команда обдумывает подписание Ярослава Ракицкого в борьбе за право продолжить выступать в УПЛ.

В сезоне-2023/2024 Ярослав Ракицкий сыграл за Шахтер 15 матчей, в которых забил два гола и отметился одним ассистом.

Сейчас Металлист 1925 находится на 15 позиции в турнирной таблице УПЛ – это предпоследнее место. Команда набрала 19 баллов и продолжает бороться за возможность продолжать выступления в высшей лиге. На последней позиции находится Минай, который имеет 16 баллов, а опережают Металлист 1925 Верес и Оболонь – 20 и 21 очков соответственно.