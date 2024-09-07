Денисенко финишировал пятым в финале на 100 метров на Паралимпиаде в Париже

Вечером 7 сентября состоялся финал по плаванию на 100 метров баттерфляем в классе S12 среди мужчин. Украину в этом заплыве представлял Ярослав Денисенко.

Для 32-летнего этот заплыв стал последним из четырех запланированных на Паралимпийских играх-2024. До этого старта в Париже Ярослав Денисенко уже трижды поднимался на пьедестал, сообщает 24 Канал.

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Без медали для Денисенко

Параплавец из Полтавы завоевал уже два "золота" (смешанная эстафета, 4х100 метров, вольным стилем и 100 метров вольным стилем) и "бронзу" на 100-метровке на спине в классе S12.

Денисенко первую часть дистанции прошел седьмым со временем 26,98 секунды. К сожалению, в финальном протоколе Ярослав только пятый – 58,31 секунды.

Победителем заплыва стал британец Стивен Клегг (57,49 секунды).

Украинец заканчивает для себя Паралимпийские игры-2024 с тремя наградами.

В украинской копилке продолжает оставаться 76 наград – 21 "золотая", 24 "серебряных" и 31 "бронзовая".