Паралимпийский чемпион отдал медаль на аукцион, средства с которого пойдут на "Небесный русорез"

Украинский общественный активист Сергей Стерненко утром 16 сентября запустил большой сбор. Он продлится два дня, а все деньги пойдут на масштабирование "Небесного русореза", целью которого является уничтожение российских разведывательных БПЛА.

У этого сбора будет специальный приз. Донатеры будут иметь возможность выиграть золотую паралимпийскую медаль, которую завоевал украинский чемпион по плаванию Ярослав Денисенко.

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Поступок, который заслуживает уважения

Уроженец Полтавы добровольно отдал свою награду на благотворительный аукцион. Он заявил, что таким образом хочет отблагодарить воинов, которые защищают нашу страну от российских захватчиков.

Я спрашивал его уверен ли он, все же "золото" – очень весомое достижение для любого спортсмена. Ярослав ответил, что это его обязанность – отблагодарить наших военных за защиту Украины,

– написал Стерненко.

Важно. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно сделать донат на сумму от 200 гривен. Пожертвование в размере 1000 гривен увеличивает шансы на победу в 5 раз, 2000 гривен – в 10, и так далее. Ссылка на банк здесь.

Напомним, что Ярослав Денисенко на Паралимпийских играх-2024 в Париже завоевал три медали – два "золота" (смешанная эстафета, 4х100 метров, вольным стилем и 100 метров вольным стилем) и "бронзу" на 100-метровке на спине в классе S12.