У цього збору буде спеціальний приз. Донатери матимуть можливість виграти золоту паралімпійську медаль, яку здобув український чемпіон з плавання Ярослав Денисенко.

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Вчинок, який заслуговує на повагу

Уродженець Полтави добровільно віддав свою нагороду на благодійний аукціон. Він заявив, що таким чином хоче віддячити воїнам, які боронять нашу країну від російських загарбників.

Я питав його чи він впевнений, усе ж "золото" – дуже вагомий здобуток для будь-якого спортсмена. Ярослав відповів, що це його обовʼязок – віддячити нашим військовим за захист України,

– написав Стерненко.

Важливо. Для того, щоб стати учасником розіграшу, потрібно зробити донат на суму від 200 гривень. Пожертва в розмірі 1000 гривень збільшує шанси на перемогу в 5 разів, 2000 гривень – у 10, і так далі. Посилання на банку тут.

Нагадаємо, що Ярослав Денисенко на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі виборов три медалі – два "золота" (змішана естафета, 4х100 метрів, вільним стилем та 100 метрів вільним стилем) та "бронзу" на 100-метрівці на спині у класі S12.