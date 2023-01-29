Возвращение блудного сына: ФК Львов подписал игрока, попавшегося на договорных матчах в Беларуси

Футбольный клуб Львов усиливается перед началом второй части сезона-2022/2023. За львовян снова выступит скандальный левый вингер Ярослав Богунов.

Львовский клуб не сообщает срок контракта с футболистом. Но на портале Transfermarkt есть информация, что Ярослав Богунов подписал контракт с ФК «Львов» до конца июня 2023 года.

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Снова сыграет в футболке Львова

В украинском клубе полузащитник выступит под 10-м номером.

Новый-старый клуб Богунова продолжает готовиться ко второй части сезона УПЛ в Турции. 27 января команда в составе 18 игроков отправилась за границу. Уже непосредственно на зимнем собрании к клубу присоединится группа потенциально новых футболистов Львова, одним из таких стал как раз Ярослав Богунов.

Отметим, что Богунов уже выступал за львовян с июля 2019 по конец октября 2020 года. Как раз к его отстранению от футбола из-за договорных встреч. Богунов был одним из лидеров в составе львовского клуба и уже имеет в своем активе 33 матча за львовян.

Скандальное прошлое Богунова

В августе 2020 года Богунов получил 2-летнюю дисквалификацию. Сначала от Федерации футбола Беларуси, а уже позже от ФИФА. Наказание Ярослав получил за участие в договорных матчах в составе белорусского Нафтана, за который выступал с марта по июль 2017 года.

ФК Львов пытался убрать бан из своего футболиста, но Всемирная организация футбола отклонила все апелляции львовского клуба. В итоге Богунова отстранили от футбола до 5 августа 2022 года. Теперь футболист попытается реанимировать свою карьеру.

23 августа 2022 года Богунов перешел в Вышгородский Диназ. Это был первый клуб Ярослава после дисквалификации. За команду Первой лиги Украины провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.