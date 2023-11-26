"Невероятное чувство": Ярмолюк прокомментировал выход в стартовом составе в АПЛ

Арсенал Александра Зинченко на выезде победил Брентфорд Егора Ярмолюка в матче 13 тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Матч закончился со счетом 0:1 в пользу "канониров".

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк поделился впечатлениями от дебюта в основном составе в матче АПЛ. Он подчеркнул, что для него это были невероятные ощущения.

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Эмоции после дебютного матча

"Конечно, для меня это было невероятное чувство, но мы хотели набрать очки в этой игре. Сыграть против Арсенала, одного из сильнейших клубов в лиге – вот почему я пришел в этот клуб.

Я узнал, что буду в старте, вчера перед тренировкой. Томас сказал мне об этом, и я был немного удивлен – и немного нервничал. Томас просто попросил меня играть и быть самим собой, просто быть самой лучшей версией себя", – рассказал украинец.

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Он добавил, что другие игроки его очень поддержали и помогли вписаться в команду.

, 25 ноября, 19-летний Ярмолюк провел дебютный матч в стартовом составе Брентфорда в Английской Премьер-лиге. Его команда дома уступила Арсеналу, за который сыграл еще один украинец Александр Зинченко, пропустив единственный гол в конце встречи.