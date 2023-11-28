Уникальное достижение: украинский футболист побил рекорд клуба АПЛ, который держался 76 лет

В субботу 25 ноября Брентфорд на своем поле принимал лондонский Арсенал. В этой встрече впервые в карьере в основном составе на матч АПЛ вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Игра закончилась со счетом 0:1. Украинский игрок "пчел" провел на поле 71 минуту и был заменен, когда он еще был равным.

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Ярмолюк вошел в историю Брентфорда

Несмотря на поражение, у Егора есть все основания быть довольным своим выступлением. Он сыграл очень зрело и уверенно и совсем не выглядел чужеродным телом во время матча. Более того, дебют в основе поединка АПЛ стал знаковым событием не только для украинского полузащитника, но и его клуба.

Ярмолюк установил клубный рекорд Брентфорда, став самым молодым игроком "пчел" с 1947 года, который сыграл в рамках матча элитного английского дивизиона с первых минут. Он сделал это в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 24 дней.

Во время матча украинец совершил 23 касания мяча, выполнил 11 из 16 успешных передач, нанес 1 удар по воротам соперника (в створ ворот) и выиграл 1 из 4 единоборств.

Смотрите видео с нарезкой действий Ярмолюка в матче против "канониров"

Следующий матч Брентфорд сыграет 2 декабря против Лутон Таун. Стартовый свисток раздастся в 17:00.

. Егор Ярмолюк в сезоне-2023/2024 сыграл за Брентфорд 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями пока не отмечался.