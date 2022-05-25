Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в расположение сборной в Словении
Источник:УАФ
Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Виталий Миколенко прибыли в лагерь сборной Украины по окончании сезона в Англии. 24 мая футболисты провели свою первую тренировку в Словении.
Приезд "англичан" в лагерь сборной
Национальная команда почти в полном составе тренируется к отборочному матчу плей-офф и июньским поединкам Лиги наций в Словении. Единственный, кто до сих пор не присоединился к расположению команды, Андрей Лунин, который вместе с Реалом готовится к финалу Лиги чемпионов.
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Ярмоленко, Зинченко и Миколенко 24 мая присоединились к расположению сине-желтых. Андрей и Александр даже успели принять участие в дневной тренировке, а вот Виталий занимался по индивидуальной программе из-за ушиба голеностопа.
Отмечают, что травма защитника Эвертона не серьезна, поэтому уже завтра он будет работать в общей группе. Также занятия во вторник пропускали Николай Шапаренко и Михаил Мудрик – у них незначительные повреждения. Защитник Денис Попов завершает курс реабилитации.
Остальные игроки, в том числе Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, полноценно отработали программу вечерней тренировки, содержащую пробежку, разминку, квадраты, тактические и игровые серии.
Миколенко последний раз был в лагере сборной еще в сентябре, Ярмоленко и Зинченко – в ноябре. Футболисты признавались, что просто не могли дождаться, когда снова почувствуют атмосферу национальной команды.
Сборная Украины готовится к важному матчу
- В начале мая национальная команда прибыла в Словению, чтобы начать подготовку к отборочным матчам плей-офф и июньским поединкам Лиги наций. Тренировочный сбор продлится около месяца.
- Матч против сборной Шотландии должен был состояться еще в конце марта, однако из-за полномасштабного вторжения его перенесли на 1 июня. Перед игрой с шотландцами у "сине-желтых" запланировано 5 спаррингов.
- В первом товарищеском матче соперником украинцев была Боруссия Менхенгладбах. Игра завершилась уверенной победой национальной команды – 1:2. Забитыми голами против немецкого клуба отличились дебютанты национальной команды: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- Со счетом 1:3 украинцы обыграли итальянскую команду Эмполи. А вот игра с хорватской Риекой закончилась мировой – 1:1.
- Однако следующие два спарринга не состоятся. 26 мая сборная Украины должна сыграть против ДР Конго.
- В ходе победы в противостоянии с Шотландией сборная сыграет против команды из Уэльса (5 июня).