Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в расположение сборной в Словении

Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Виталий Миколенко прибыли в лагерь сборной Украины по окончании сезона в Англии. 24 мая футболисты провели свою первую тренировку в Словении.

Приезд "англичан" в лагерь сборной

Национальная команда почти в полном составе тренируется к отборочному матчу плей-офф и июньским поединкам Лиги наций в Словении. Единственный, кто до сих пор не присоединился к расположению команды, Андрей Лунин, который вместе с Реалом готовится к финалу Лиги чемпионов.

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Ярмоленко, Зинченко и Миколенко 24 мая присоединились к расположению сине-желтых. Андрей и Александр даже успели принять участие в дневной тренировке, а вот Виталий занимался по индивидуальной программе из-за ушиба голеностопа.

Отмечают, что травма защитника Эвертона не серьезна, поэтому уже завтра он будет работать в общей группе. Также занятия во вторник пропускали Николай Шапаренко и Михаил Мудрик – у них незначительные повреждения. Защитник Денис Попов завершает курс реабилитации.

Остальные игроки, в том числе Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, полноценно отработали программу вечерней тренировки, содержащую пробежку, разминку, квадраты, тактические и игровые серии.

Миколенко последний раз был в лагере сборной еще в сентябре, Ярмоленко и Зинченко – в ноябре. Футболисты признавались, что просто не могли дождаться, когда снова почувствуют атмосферу национальной команды.

Сборная Украины готовится к важному матчу