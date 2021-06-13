Ярмоленко забил сумасшедший гол Нидерландам

Сборная Украины сумела отыграть один гол в матче Евро-2020 против Нидерландов. Сумасшедшим голом отметился Андрей Ярмоленко.
Украина прервала сухую серию
Ярмоленко сократил счет на 75 минуте, нанеся свой фирменный удар. Андрей попал в "девятку" ворот Стекеленбурга.
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Видео гола Ярмоленко
Для Ярмоленко это 41 гол за сборную Украины.
Ярмоленко прервал сухую серию Украины на Евро-2020. Украинцы не могли забить на чемпионатах Европы 5 матчей подряд.
Пока Украина проигрывает 2:1. За Нидерланды голами отметились Вейналдум и Вехгорст.