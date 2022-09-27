Обошел легенду: Ярмоленко вышел на первое место по матчам за сборную Украины

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко возглавил список футболистов, проведших больше свего матчей за сборную Украины.

Ярмоленко вышел в стартовом составе сборной Украины на матч против Шотландии 27 сентября. Этот матч стал 112-м для Ярмоленко в сборной. Таким образом, он вышел на первое место по количеству сыгранных матчей за "сине-желтых", обойдя в этом списке Андрея Шевченко, у которого 111 матчей.

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При этом Шевченко сохраняет еще лидерство по количеству голов за сборную Украины – 48. У Ярмоленко пока 45 голов.

Стоит отметить, что Ярмоленко дебютировал за сборную Украины 5 сентября 2009 года в отборочном матче к чемпионату мира против Андорры. В этом же матче он забил свой дебютный гол за команду.

Следует отметить, что больше матчей за сборную Украины провел Анатолий Тимощук – 144. Однако после полномасштабного вторжения россии в Украину он не только не поддержал свою Родину, а остался работать в россии (тренером в зените из санкт-петербурга), где активно участвовал в пропагандистских мероприятиях.

После этого в Украинской ассоциации футбола решили исключить Тимощука из реестра игроков национальной сборной, лишив его всех званий.