Ярмоленко трогательно поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

Андрей Ярмоленко лично поблагодарил Андрея Шевченко за работу во главе сборной Украины. Тренер подарил стране футбол топ-уровня.

Ярмоленко: как команда мы прошли очень серьезную школу

Андрей Ярмоленко выложил трогательный пост на своей странице в Инстаграме, в котором поблагодарил Андрея Шевченко. За это время наставник сделал колоссальную работу в сборной Украины.

Интересно Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера

Лидер сборной искренне благодарен Андрею Николаевичу за годы тренировок в национальной команде. Ярмоленко отметил, что команда прошла серьезную школу, которая поможет в будущем становиться еще сильнее.

По словам футболиста, этот путь под руководством Шевченко стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня.



Ярмоленко и Шевченко / Фото из инстаграма Андрея Ярмоленко

Сборная Украины осталась без тренера. 1 августа Андрей Шевченко неожиданно объявил, что покидает команду.

По словам Шевченко, у него закончился контракт. Впрочем, в 2020 году сообщалось, что соглашение специалиста действует до конца 2022-го.

Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 поединка (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений). Преемником Шевченко стал Александр Петраков. Специалист будет исполнять обязанности главного тренера.

Именно на плечи Петракова упало серьезное испытание – готовить команду к матчам отбора на чемпионат мира-2022. Уже 1 сентября фанаты увидят команду под руководством нового тренера в игре против Казахстана. А уже 4 сентября наша сборная сыграет против действующих чемпионов мира французов.

Текст публикации Андрея Ярмоленко в Инстаграме:

Мне очень приятно вспоминать последние пять лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли как игроки и как сборная невозможно было сделать без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех.

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Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Андрея Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу!