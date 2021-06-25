Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020
Источник:УЕФА
В УЕФА составили символическую сборную группового этапа Евро-2020 по набранным очкам в Fantasy Football. В список одиннадцати лучших вошел игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко.
Символическая сборная группового этапа Евро-2020
Ярмоленко набрал равное количество очков с Мемфисом Депае (Нидерланды) и Эмериком Ляпортом (Испания) – по 20. В то же время украинец опередил Тома Менье (Бельгия) и Джанлуиджи Доннарумму (Италия)
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В команду вошли футболисты, которые набрали больше всего очков в официальном фэнтези-футболе Евро-2020. Больше всего очков набрал Криштиану Роналду, который на групповом этапе забил 5 голов.
Вратарь
Джанлуиджи Доннарумма (Италия) – 18 очков
Защитники
Дензел Думфрис (Нидерланды) – 22 очка
Эмерик Ляпорт (Испания) – 20 очков
Тома Менье (Бельгия) – 18 очков
Полузащитники
Андрей Ярмоленко (Украина) – 20 очков
Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 23 очка
Джердан Шакири (Швейцария) – 21 очко
Эмиль Форсберг (Швеция) – 23 очка
Нападающие
Патрик Шик (Чехия) – 21 очко
Криштиану Роналду (Португалия) – 29 очков
Мемфис Депай (Нидерланды) – 20 очков