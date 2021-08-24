Ярмоленко помог Вест Хэму разгромить Лестер и возглавить чемпионат Англии: видео
24 августа 2021 , 10:42Читати новину українською
Источник:24 канал
В рамках заключительного поединка 2-го тура АПЛ Лестер потерпел сокрушительное поражение в Лондоне от Вест Хэма (1:4). Украинец Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав и вышел на замену.
Вест Хэм – Лестер 4:1
Голы: Форналс, 26, Бенрахма 56, Антонио, 80, 84 – Тилеманс, 69
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В первой половине счет открыл Форналс, а после перерыва мячи в сетку гостей забивали Бенрахма, дважды Антонио. В ответ за Лестер забил лишь Тилеманс.
Имея в активе шесть очков, по дополнительным показателям "молотобойцы" возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги.
Наш футболист появился на поле на 89-й минуте, когда судьба поединка уже была известной – 4:1.После этой победы "молотобойцы" вышли на первое место в Премьер-лиге Англии. В следующем туре Вест Хэм сыграет с Кристал Пэлес, а Лестер встретится с Норвич Сити.
Вест Хэм – Лестер видеообзор