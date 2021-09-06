Сыграв в матче с Францией (1:1) Андрей Ярмоленко установил индивидуальное достижение. Вингер сборной Украины получил футболку национальной команды с номером 100.

Домашний матч отбора на ЧМ-2022 против Франции стал 100-м для капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко.

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Глава УАФ Андрей Павелко и исполняющий обязанности главного тренера сборной Александр Петраков вручили 31-летнему вингеру футболку главной команды страны с 100-м номером.



Андрей Ярмоленко получил уникальную футболку сборной Украины / Фото УАФ

Еще одно достижение Ярмоленко

31-летний вингер Вест Хэма провел 30 официальную игру в квалификациях на чемпионаты мира. По этому показателю один из лучших бомбардиров в истории сборной догнал другого экс-полузащитника Руслана Ротаня.

Отметим, что у сборной Украины осталось три игры в группе D. Таким образом, вингер потенциально может сыграть 33 матча и в списке гвардейцев сборной Украины обойти Олега Гусева и Александра Шовковского (по 32 матча соответственно).

Лидерами отборочных матчей ЧМ является Андрей Шевченко (45), Анатолий Тимощук (45), Андрей Пятов (35).