Ярмоленко открыл счет в матче с Северной Македонией

Сборная Украины 17 июня играет свой второй матч на Евро-2020. Ярмоленко стал автором первого гола в поединке.

Украинская сборная вышла на футбольное поле с бешеной мотивацией и желанием победить. Уже на старте матча активность наших футболистов была вознаграждена.

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На 29-минуте Руслан Малиновский сделал подачу с углового на ближнюю штангу и нашел Александра Караваева.

Правый защитник удачно пяткой переправил "круглого" на дальнюю штангу, где передачу замкнул Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко забил первый гол в матче с Северной Македонией: смотрите видео



Предыдущий матч сборной Украины на Евро-2020

В матче первого тура Евро-2020 сборная Украины в Амстердаме встретилась с Нидерландами. Поединок складывался для подопечных Андрея Шевченко не слишком удачно – проигрывали по ходу 2:0.

Однако все изменилось за 15 минут до конца встречи: сначала Андрей Ярмоленко великолепным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание, а позже Роман Яремчук сравнял счет.

Однако, к сожалению, украинцам не удалось удержать ничью – Нидерланды все же смогли забить 3 мяч во встрече и одержали победу. Вопреки неудачному результата наши футболисты показали характер.

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