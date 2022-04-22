Ярмоленко обратился к болельщикам с просьбой посетить матч Боруссия – Динамо

Игрок Вест Хема и сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам дортмундской Боруссии. Именно с этой командой состоится следующий матч киевского Динамо.

Украинец обратился к болельщикам Боруссии

Ярмоленко записал видео, в котором призывает болельщиков прийти на благотворительный матч Боруссия – Динамо.

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"Это сообщение для всех вас. Украинцам нужна ваша помощь, чтобы отправить сообщение о мире. Мои бывшие клубы, Боруссия и Динамо, сыграют благотворительный матч.

Пожалуйста, придите на стадион, станьте частью этого матча и помогите послать сигнал, что эту войну нужно закончить", – сказал футболист.

Игрок записал обращение на двух языках.

Видеообращение футболиста

Видеообращение к украинцам

Андрей был игроком обеих команд. За десять лет Ярмоленко играл за Динамо. В сезоне-2017/2018 он выступал за Боруссию. В немецком чемпионате он сыграл 18 матчей, где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Обратите внимание! Матч Боруссия – Динамо намечен на 26 апреля. Время поединка еще не определено. Для украинцев вход на стадион будет бесплатным.