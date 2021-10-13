Ярмоленко может стать лучшим бомбардиром сборной Украины: сколько голов до рекорда Шевченко

13 октября 2021 , 12:48
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Источник:

24 канал

Андрей Ярмоленко отметился голами в двух предыдущих матчах за сборную Украины по футболу. Футболист близок к тому, чтобы стать лучшим нападающим в истории сборной Украины.

В матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины 31-летнему Ярмоленко удалось забить единственный гол сборной Украины. Футболист отличился на 15 минуте, а игра завершилась вничью.

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Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко

По данным портала Transfermarkt, для Ярмоленко это был уже 104-й матч в футболке сборной Украины. Футболист Вест Хэма забил уже 44-й гол за сборную Украины.

В то же время легенда сборной Украины Андрей Шевченко забил 48 голов, что является рекордом. Шевченко провел в футболке сборной Украины 111 матчей.

Лучшие нападающие сборной Украины

  1. Андрей Шевченко (111 матчей, 48 голов)
  2. Андрей Ярмоленко (104 матча, 44 гола)
  3. Евгений Коноплянка (86 матчей, 21 гол)
  4. Сергей Ребров (75 матчей, 15 голов)
  5. Олег Гусев (98 матчей, 13 голов)
  6. Роман Яремчук (34 матча, 12 голов)
  7. Сергей Назаренко (56 матчей, 12 голов)
  8. Евгений Селезнев (58 матчей, 11 голов)
  9. Андрей Воронин (67 матчей, 9 голов)
  10. Андрей Гусин (72 матча, 9 голов)
Автор: Михайло Гема