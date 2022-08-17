Ярмоленко едва не перешел в спартак: как легенда Динамо спас украинца от скаутов из москвы

Йожеф Сабо вспомнил, как подписывал Андрея в киевский клуб. Тренер признается, что за молодым талантом Десны следили скауты из москвы.

Этим летом Андрей Ярмоленко решил кардинально сменить свою игровую карьеру. Капитан сборной Украины покинул Вест Хэм и перешел в Аль-Айн из ОАЭ. Именно эту команду возглавляет Сергей Ребров.

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При этом было много слухов, что Ярмоленко близок к возвращению в Динамо, где стал легендой клуба. Экстренер киевлян Йожеф Сабо даже вспомнил, как нашел Андрея в Десне и переманил в Киев, хотя его уже пересматривали скауты из россии.

Расскажу интересную историю, как я его брал в Динамо. Он тогда играл в Десне, а я приехал на просмотр. В итоге пришлось хоронить его на базе, чтобы он не попал в московский спартак. Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Суркису. Говорю: "Надо брать парня". Он согласился. А мне потом говорят: Там на трибунах сидят люди из москвы, они хотят Ярмоленко забрать в спартак. После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли. Потом я забрал его в Динамо,

– вспоминает Сабо.

Напомним, что за свою карьеру Ярмоленко поиграл в Динамо, Дортмундской Боруссии и Вест Хэме. Кроме того, на его счету 109 матчей и 45 голов в футболке сборной Украины.

Андрей Ярмоленко забил за Динамо 137 голов. Это четвертый лучший показатель в истории киевлян, больше забивали только Олег Блохин (266), Сергей Ребров (163) и Максим Шацких (142).