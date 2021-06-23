Ярмоленко и еще две звезды неожиданно пропустили тренировку сборной Украины

Сборная Украины в среду, 23 июня, не проводила утреннюю тренировку. Вечернее занятие длилось один час. Тренировка "сине-желтых" под руководством Андрея Шевченко происходила не в полной комплектации.
Пресс-служба УАФ сообщает, что после тяжелых игр чемпионата Европы сборники Украины в лице Руслана Малиновского и Андрея Ярмоленко получили отдых.
Смотрите также Как сборная Украины отпраздновала выход в 1/8 финала: эмоциональное видео
Отмечается, что Александр Зубков продолжает процесс восстановления, а Малиновскому и Ярмоленко Шевченко дал небольшой отдых после насыщенных поединков группового раунда.
Отметим, что на текущем чемпионате Ярмоленко сыграл во всех трех играх, забил два гола и отдал одну результативную передачу. У Малиновского три матча и один ассист.
Украина вышла в плей-офф Евро-2020
- Сборная Украины на Евро-2020 проиграла два матча на групповом этапе – Нидерландам (3:2) и Австрии (1:0). Однако команда Андрея Шевченко одолела Северную Македонию (2: 1).
- Украина впервые сыграет в 1/8 финала на Евро. В 2012 году команда вылетела после группового этапа, заняв 3 место. В 2016 году украинцы проиграли все 3 матча.