Яремчук помог обыграть Бенфике клуб АПЛ в товарищеском матче: видео гола украинца

Украинский форвард Роман Яремчук успешно приступил к подготовке к новому сезону. Футболист помог Бенфике разгромить английский Фулгэм в контрольном матче.

Бенфика разгромила Фулгэм

Форвард Бенфики Роман Яремчук отличился голом в товарищеском матче против Фулгема. Португальский клуб с легкостью победил соперника, пишет 24 канал.

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На 57-й минуте Яремчука отличным навесом нашел во вратарской Юлиан Вайгль – наш бомбардир расстрелял голкипера новичков Английской Премьер-лиги, сделав счет 4:1.

Украинец провел на поле весь второй тайм.

Видео гола украинца

Матч закончился со счётом 5:1 в пользу "орлов". В их составе сыграл еще и экс-игрок Шахтера Давид Нерес.

Для украинского нападающего это будет второй игровой год в Португалии. В прошлом сезоне Яремчук отыграл в футболке Бенфики 43 матча, где забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

Следующий контрольный поединок лиссабонцы планируют провести 26 июля против английского Ньюкасла.

Новый сезон для Бенфики стартует в начале августа.