Яремчук забил гол и сделал ассист в дебютном матче чемпионата Португалии: видео

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук отметился двумя результативными действиями в матче 2-го тура чемпионата Португалии против Ароку.

Украинец на 38-й минуте ассистировал на Джанлуке Вальдшмидту, который открыл счет в поединке – 1:0.

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А уже на на 44-й минуте Яремчук сам расписался в воротах соперника, удвоив преимущество своей команды.

Видео гола Яремчука

Это его первые результативные действия в составе Бенфики в чемпионате Португалии. Яремчук проводит второй матч за португальскую команду, это его первый выход в старте.

Роман Яремчук перешел в Бенфику: что известно