Яремчук забил феноменальный гол в ворота Казахстана в начале матча: видео

Украинский нападающий Роман Яремчук открыл счет в матче против Казахстана уже на второй минуте встречи. Форварду удался невероятный по красоте гол.

Яремчук открыл счет, когда шла лишь вторая минута матча. При том, что мяч с центра поля развели хозяева.

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Украинцы организовали атаку правым флангом. Караваев заметил Яремчука в метрах 30 от ворот, сделав на него навес. Нападающий грудью принял мяч, после чего решил пробить с лету. И мяч по высокой траектории пролетел над голкипером и влетел в ворота.

Голкипер Покатилов в прыжке пытался дотянуться, но не сумел.

Видео гола Яремчука