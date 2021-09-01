Яремчук забил феноменальный гол в ворота Казахстана в начале матча: видео
1 сентября 2021 , 17:20Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский нападающий Роман Яремчук открыл счет в матче против Казахстана уже на второй минуте встречи. Форварду удался невероятный по красоте гол.
Яремчук открыл счет, когда шла лишь вторая минута матча. При том, что мяч с центра поля развели хозяева.
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Украинцы организовали атаку правым флангом. Караваев заметил Яремчука в метрах 30 от ворот, сделав на него навес. Нападающий грудью принял мяч, после чего решил пробить с лету. И мяч по высокой траектории пролетел над голкипером и влетел в ворота.
Голкипер Покатилов в прыжке пытался дотянуться, но не сумел.
Видео гола Яремчука