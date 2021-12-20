Яремчук – в тройке лучших игроков матча: украинец оформил два результативных действия за Бенфику

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук отметился двумя результативными действиями в разгроме Бенфикой Маритиму в поединке чемпионата Португалии. Счет встречи – 7: 1.

Яремчук прервал молчание

Яремчук в первом тайме молчал, тогда как во втором тайме отдал голевую на Рафаэля Силву. Через несколько минут португалец ассистировал на украинского форварда.

К слову Яремчук прервал сухую серию в чемпионате Португалии, забив за Бенфику: видео гола

От статистического портала WhoScored Яремчук получил высокую оценку 8.8 – третий результат среди двух команд. Украинец пять раз бил по воротам, а также маd два успешных обводки. Лучшим игроком матча был признан Силва (10), который оформил покер из голевых передач, а также добавил в свою статистику один мяч.

Оценки матча Бенфика – Маритиму: