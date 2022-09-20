Он не халтурит, – Яремчук рассказал о травме Соболя, который не поможет сборной Украины

Роман Яремчук не успел прибыть в расположение сборной Украины, как уже попал на предматчевую тренировку. Нападающий прокомментировал отсутствие в команде своего одноклубника Эдуарда Соболя.

Яремчук: Очень счастлив быть в команде с Эдуардом

Левый защитник скрылся из заявки сборной Украины на сентябрьские поединки Лиги наций. Однако Эдуард Соболь отыграл в последнем матче Брюгге в бельгийской Лиге Жупиле против Стандарта (3:0).

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Роман Яремчук подтвердил серьезность травмы у Соболя. Нападающий заверил всех, что Эдуард не халтурит, а действительно переживает, что не сможет помочь сборной.

В течение месяца Соболь играет с дискомфортом в области паха. После обследования клубные врачи обнаружили там гематому. Для того чтобы не усугубить ситуацию медики выкачают кровь из пораженного участка Эдуарда.

Очень счастлив быть в команде с Эдуардом. Знаю, что у него действительно серьезная проблема, и он ни в коем случае не халтурит или еще что-нибудь. Я видел, как он это переживает, и это действительно важная процедура, которую он должен сделать,

– рассказал Яремчук.

Роман прокомментировал недавний переход в Брюгге и присутствие в бельгийской команде своего земляка Соболя.

Я выбрал команду, которая будет для меня правильной в карьере. Время покажет, был ли это правильный шаг для меня или нет. Посмотрим. Я счастлив, и это самое главное. Еще один украинец в команде? Конечно, с украинцами мы всегда на одном настроении ходим, одни и те же шутки,

– ответил футболист группы атаки.

Напомним, что Яремчук вернулся в Бельгию в конце августа 2022 года, покинув португальскую Бенфику. Контракт Романа с Брюгге рассчитан до конца июня 2026 года.

В футболке новой команды украинский форвард уже успел провести 5 матчей, в которых отличился дебютным голом и двумя ассистами.

Свой ближайший матч в Лиге наций Украина проведет 21 сентября. В 21:45 (по Киеву) стартует игра против Шотландии, которая отстает от "сине-желтых" в группе всего на одно очко.