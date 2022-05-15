Яремчук первый из легионеров прибыл в расположение сборной Украины

Форвард Бенфики Роман Яремчук 14 мая прибыл в расположение сборной Украины в Словении. Футболист не отдыхал ни дня и сразу же прилетел из Лиссабона.

Возвращение Яремчука

Яремчук первым из 10-ти легионеров присоединился к национальной команде на словенском сборе. В понедельник, 16 мая, в сборную должны присоединиться Даниил Сикан, Александр Зубков и Тарас Качараба.

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Вечером 14 мая Роман принял участие в вечерней тренировке сине-желтых.

Игра Бенфики была перенесена на более раннюю дату, поэтому Роман не стал отдыхать лишний день, а сразу же вылетел из Лиссабона в направлении Любляны.

Теплые объятия, дружеские приветствия снова наполнили расположение сине-желтых в Брдо. Яремчук первым из легионеров присоединился к сборной — было заметно, как он соскучился по партнерам по команде,

– сообщают в УАФ.

Видео по тренировкам

Вернулся к тренировкам в общей группе нападающий Артем Довбик, пропустивший товарищеский матч с Боруссией из Менхенгладбаха из-за проблем с мышцами ноги. Он, как и Виктор Цыганков, уже близок к полноценному обновлению.

Подготовка к важному поединку