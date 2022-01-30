Яремчук не смог выиграть первый трофей: Бенфика проиграла в финале Кубка Португалии – видеообзор

В финальном матче Кубка лиги Португалии встретились две лиссабонские команды – Бенфика и Спортинг. "Орлы" уступили в поединке за Кубок.

Бенфика – Спортинг 1:2

Голи: Эвертон, 23 – Инасьо, 50, Сарабия, 78

Украинский футболист Роман Яремчук имел возможность выиграть первый трофей в составе Бенфики. Однако "орлам" не удалось одержать победу в финальном матче.

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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Спортинга.

На 23-й минуте "орлы" открыли счет. Забитым мячом отметился Эвертон.

Во второй половине матча "львам" удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Инасьо и Сарабия помогли Спортингу добыть первый трофей в сезоне.

Украинец начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте игры. Результативными действиями нападающий так и не отметился.

Видеообзор матча

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Спортинг занимает второе место по количеству побед в Кубке лиги. Рекорд принадлежит Бенфике – семь титулов.