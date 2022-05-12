Яремчук не хочет уходить из Бенфики: у украинца есть отличный шанс поразить тренеров "орлов"
Источник:A Bola
Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук не планирует покидать португальский клуб. Футболист может завоевать место в основном составе, если хорошо зарекомендует себя в новом сезоне.
Хочет зацепиться за второй шанс
За восемь месяцев Роман Яремчук не смог закрепить за собой место в основном составе "орлов". Однако даже отсутствие стабильной игровой практики не пугает украинца.
Стоит прочесть Больше не будет "греть" скамейку запасных: Ярмоленко покинет Вест Хэм
Украинский форвард хочет остаться в Бенфике, чтобы второй раз попытаться заслужить называться номером один в атаке "орлов".
Отмечается, что на тренерском мостике португальского клуба произойдут перемены. Вместо Нельсона Вериссима его возглавит наставник нидерландского ПСВ Роджер Шмидт.
Бенфика тоже не очень хочет прощаться с украинцем.
За тур до окончания чемпионата Португалии "орлы" замыкают тройку лидеров турнирной таблицы, уступая только Порту и Спортингу. Отставание Бенфики составляет 17 и 11 очков соответственно.
В последнем 34 туре клуб Яремчука сыграет на выезде против Пасуш Феррейра (13 мая). Интересно, что "орлы" уж точно не потеряют третью позицию. Отрыв от ближайшего конкурента, которым является Брага, составляет 6 пунктов.
- Сразу после этого матча Яремчук отправляется в расположение сборной Украины, которая в Словении готовится к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии (1 июня).
- Роман станет одним из первых среди футболистов-легионеров, которые присоединятся к национальной команде. Форвард попытается вывести Украину на Мундиаль в Катар. Для этого "сине-желтым" придется победить не только шотландцев, но и тогда 5 июня праздновать победу над Уэльсом.
Карьера Романа Яремчука в Бенфике
- Летом 2021 года Яремчук стал игроком португальского клуба, перейдя из бельгийского Гента.
- Контракт Романа с Бенфикой рассчитан до конца июня 2026 года.
- В нынешнем сезоне провел 42 матча, в которых забил 9 голов и сделал 6 ассистов.
- В следующем сезоне украинцу будет снова пробовать вытеснить с острия атаки талантливого 22-летнего Дарвина Нуньеса.
- По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.