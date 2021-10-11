Яремчук назвал Петракова игроком победного матча с Финляндией
Источник:ютуб-канал vZbirna
Роман Яремчук стал автором второго гола сборной Украины в ворота Финляндии. Нападающий назвал тренера команды героем отборочного матча чемпионата мира-2022.
Яремчук похвалил тренера сборной Украины
Нападающий Роман Яремчук коротко прокомментировал важную победу над финнами (2:1). Футболист стал одним из героев матча, но не стал себя расхваливать.
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Форвард Бенфики неожиданно назвал своего кандидата на звание лучшего игрока поединка. Яремчук заявил, что лучшим во встрече стал тренер "сине-желтых" Александр Петраков, который отлично подготовил команду к игре.
Следующий поединок сборная Украины 12 октября сыграет против Боснии и Герцеговины. "Сине-желтые" наконец снова сыграют во Львове на главном стадионе города Льва – "Арене Львов". Яремчук – львовянин, поэтому футболист искренне радуется приезду в родной город, в котором уже давно не был.
- После семи туров Украина с 8 очками идет второй в группе "D". Сразу за ее спиной идут боснийцы, в их активе 6 баллов. Единоличным лидером группы является Франция.
- Это будет первая встреча Украины и Боснии и Герцеговины. Второй поединок между этими сборными будет в последнем 10-м раунде группового этапа.