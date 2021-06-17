Яремчук и Ярмоленко вошли в историю чемпионатов Европы

Украина обыграла Северную Македонию (2:1) во втором матче Евро-2020. Голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Историческая победа украинцев

Футболисты сборной Украины стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.

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