"Мы уважаем это место": как японские фанаты убирали стадион после матча ЧМ-2022 – фото
Источник:твиттер World Cup Updates
Японские болельщики отличились красивым поступком после матча-открытия ЧМ-2022. Фанаты этой сборной, тоже выступающей на Мундиале, убирали от ТБО стадион в Катаре.
Почти всегда футбольные болельщики остаются после себя целыми горами мусора на трибунах. Матчи чемпионата мира-2022, куда приехали фанаты со всего мира, тоже не стали исключением.
Вот так Поплатились за расточительство: Германия неожиданно проиграла Японии в первом матче на ЧМ-2022
Хорошая традиция японских фанатов
Однако нашлись и те, кто не может покинуть трибуны, если после них не чисто. Японские болельщики взялись убирать трибуны после матча-открытия Мундиаля Катар – Эквадор.
Японцы убирают стадион в Катаре / Фото с твиттера World Cup Updates
Несколько десятков фанатов из Японии с мусорными пакетами сделали чистоту на стадионе в Катаре. Мсицу были удивлены таким поведением болельщиков сборной Японии.
Японцы не оставляют за собой мусор на ЧМ-2022 / World Cup Updates
Японцы на камеру отмечали. что они та нация, которая никогда не уйдет со стадиона, оставив после себя мусор. А такие поступки не на камеру, ведь они уважают место, где играет их любимая сборная.
В Катаре шокированы поступком японцев: смотрите видео
Такие массовые уборки на трибунах уже стали хорошей традицией для японских болельщиков.
- Напомним, что сборная Японии порадовала своих фанатов в первом матче на ЧМ-2022. Японцы сенсационно обыграли Германию 1:2.
- После первого тура ЯПония идет второй в группе "Е", уступая только Испании по дополнительному показателю.