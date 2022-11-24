"Мы уважаем это место": как японские фанаты убирали стадион после матча ЧМ-2022 – фото

Японские болельщики отличились красивым поступком после матча-открытия ЧМ-2022. Фанаты этой сборной, тоже выступающей на Мундиале, убирали от ТБО стадион в Катаре.

Почти всегда футбольные болельщики остаются после себя целыми горами мусора на трибунах. Матчи чемпионата мира-2022, куда приехали фанаты со всего мира, тоже не стали исключением.

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Хорошая традиция японских фанатов

Однако нашлись и те, кто не может покинуть трибуны, если после них не чисто. Японские болельщики взялись убирать трибуны после матча-открытия Мундиаля Катар – Эквадор.



Японцы убирают стадион в Катаре / Фото с твиттера World Cup Updates

Несколько десятков фанатов из Японии с мусорными пакетами сделали чистоту на стадионе в Катаре. Мсицу были удивлены таким поведением болельщиков сборной Японии.



Японцы не оставляют за собой мусор на ЧМ-2022 / World Cup Updates

Японцы на камеру отмечали. что они та нация, которая никогда не уйдет со стадиона, оставив после себя мусор. А такие поступки не на камеру, ведь они уважают место, где играет их любимая сборная.

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Такие массовые уборки на трибунах уже стали хорошей традицией для японских болельщиков.