Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще летом 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Открытие Олимпиады запланировано на 23 июля 2021 года.

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Но ситуация с пандемией коронавируса в Японии остается напряженной. Именно это может послужить тому, что Япония окончательно откажется от проведения Олимпиады. Об этом во время выступления в парламенте Японии заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

"Я отвечаю за защиту жизни и безопасности японского народа. Предпосылка заключается в том, что мы не будем проводить игры, если не сможем защитить наш народ", – заявил Есихидэ Суга.

При этом пока Токио готовится к турниру. И делает все, чтобы Игры таки состоялись. Так, организаторы уменьшили количество людей, которые будут вовлечены в Олимпиаду почти вдвое. Кроме того, около 80% спортсменов-участников еще до Олимпиады пройдут вакцинацию. А уже в Японии они будут подлежать строгому контролю и тестированию.