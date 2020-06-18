В Японии нашли тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко. Тело Борисенко было обнаружено на горе Фудзи.

Об этом 18 июня сообщило информагентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси.

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Тело 37-летнего Алексея Борисенко узнали через месяц после того, как оно было найдено у вершины Фудзи.

24 канал сообщал об исчезновении Борисенко в марте. Тогда посольство Украины обратилось к токийской полиции с просьбой о поиске 37-летнего спортсмена.

Тело обнаружили 12 мая

Местная полиция обнаружила тело неизвестного мужчины у вершины самой высокой горы Японии 12 мая. Сейчас он опознан как Борисенко.

Сообщалось, что Борисекно приехал в Японию 26 февраля для участия в марафоне, но забег отменили из-за вспышки коронавируса.

Предполагают, что Борисенко мог пойти на гору Фудзи в составе небольшой группы людей. Хотя подниматься на гору в это время года запрещено.

Последний раз его видели в отеле в Токио, там он якобы имел с собой какое-то снаряжение – вероятно, для похода в горы.