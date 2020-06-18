В Японии нашли тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко
В Японии нашли тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко. Тело Борисенко было обнаружено на горе Фудзи.
Об этом 18 июня сообщило информагентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси.
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Тело 37-летнего Алексея Борисенко узнали через месяц после того, как оно было найдено у вершины Фудзи.
24 канал сообщал об исчезновении Борисенко в марте. Тогда посольство Украины обратилось к токийской полиции с просьбой о поиске 37-летнего спортсмена.
Тело обнаружили 12 мая
Местная полиция обнаружила тело неизвестного мужчины у вершины самой высокой горы Японии 12 мая. Сейчас он опознан как Борисенко.
Сообщалось, что Борисекно приехал в Японию 26 февраля для участия в марафоне, но забег отменили из-за вспышки коронавируса.
Предполагают, что Борисенко мог пойти на гору Фудзи в составе небольшой группы людей. Хотя подниматься на гору в это время года запрещено.
Последний раз его видели в отеле в Токио, там он якобы имел с собой какое-то снаряжение – вероятно, для похода в горы.
Что известно о Борисенко?
37-летний украинский спортсмен, бегун, марафонец, тренер по горнолыжному спорту. В 2019 году представлял Украину на чемпионате мира по триалу в Португалии и на мировом первенстве по горному бегу в Аргентине.