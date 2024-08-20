Первую ракетку мира оправдали после положительного допинга

С Янника Синнера сняли все обвинения после того, как у него было обнаружено две положительных допинг-пробы. Его оправдали по итогу результатов расследования.

Во время турнира ATP в Индиан-Уэллс у итальянского теннисиста Янника Синнера обнаружили низкий уровень метаболита клостебола – стероида, который может использоваться для наращивания мышечной массы. Вторая проба также выявила низкий показатель.

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С Синнера сняли обвинения

После обнаружения двух положительных допинг-проб итальянца отстранили от соревнований, однако Синнер обжаловал это решение и сумел вернуться к выступлениям на кортах.

Международное агентство по теннисной добропорядочности (ITIA) провело расследование, по результатам которого, было установлено, что произошло непреднамеренное заражение этим веществом. Физиотерапевт использовал спрей, продающийся в Италии без рецепта, через порез на собственной руке. Затем он проводил процедуры для восстановления Янника Синнера, что привело к непреднамеренному загрязнению. Клостебол часто встречается в средствах для лечения отеков и раздражений. Он входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.

ITIA приняло такое объяснение и признало Синнера невиновным, однако он потеряет рейтинговые очки, полученные в Индиан-Уэллс.

Справка. Янник Синнер является первой ракеткой мира, опережая серба Новака Джоковича.

Уточним, что Янник Синнер потеряет 400 рейтинговых очков и 325 000 долларов призовых за победу в Индиан-Уэллс.