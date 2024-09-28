Первая ракетку мира снова оказался под угрозой дисквалификации за допинг

Итальянский теннисист Янник Синнер может снова получить дисквалификацию. Всемирное антидопинговое агентство хочет обжаловать решение о снятии обвинений с итальянца.

Во время турнира ATP в Индиан-Уэллс у итальянского теннисиста Янника Синнера обнаружили низкий уровень метаболита клостебола – стероида, который может использоваться для наращивания мышечной массы. Вторая проба также выявила низкий показатель.

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Вокруг Синнера снова скандал

После обнаружения положительных допинг-проб его отстранили от соревнований, однако теннисист обжаловал это решение. Международное агентство по теннисной добропорядочности (ITIA) по результатам исследования установило, что запрещенные вещества попали в организм Синнера случайно.

Однако, по информации Relevo, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде, ведь не соглашается с вердиктом ITIA. WADA потребует возобновить дисквалификацию Янника Синнера на год или два.

Напомним, что несмотря на оправдание, итальянский теннисист все же потерял 400 рейтинговых очков и 325 000 долларов призовых за победу в Индиан-Уэллс. Тем не менее он остается первой ракеткой мира.