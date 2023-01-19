Замена найдена: Бавария официально подписала опытного голкипера
Источник:Твиттер Баварии
Сага с поисками нового основного голкипера для мюнхенской Баварии наконец-то закончилась. "Пивовары" смогли договориться с другим немецким клубом.
Баварии удалось договориться с менхенгладбасской Боруссией о переходе Янна Зоммера. Швейцарский голкипер еще и установил рекорд.
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Условия соглашения
Голкипер сборной Швейцарии перешел в состояние "пивоваров" за 8 миллионов евро плюс 1,5 миллиона бонусами. Контракт Зоммера и Баварии рассчитан до 2025 года. Янн будет выступать за новый коллектив пол 27-м номером. Также швейцарец стал самым дорогим голкипером, которому за 33. До этого рекорд принадлежал Жаку Сонго'О, перешедшему из Депортиво в Метц за 6,5 миллиона евро.
Раньше Боруссия отказала Баварии в трансфере Зоммера. Эта сделка воплотилась в реальность после того, как "жеребцы" смогли найти замену своему основному голкиперу. Боруссия нацелилась на подписание другого швейцарца – Йонаса Омлина из Монпелье.
Ситуация Баварии
- "Пивовары" экстренно нуждались в усилении на позицию голкипера, поскольку Мануэль Нойер неожиданно сломал ногу во время отпуска.
- Мюнхенский клуб пытался вернуть из Монако своего арендованного голкипера Александера Нюбеля. Но вратарь хотел гарантий своей игровой практики, после возвращения Мануэля Нойера на поле.
- Также "пивовары" интересовались Эмелиано Мартинесом из Астон Виллы и Илланом Мелье из Лидса, но до конкретики дело не дошло.