Осталось менее 10 процентов: юная Яна Степаненко собрала почти всю сумму на протез воину

В субботу, 13 апреля, состоялся Бостонский марафон. В нем приняла участие 12-летняя Яна Степаненко, которая потеряла обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Она пробежала 5 километров на протезах, чтобы собрать деньги на протезирование для 30-летнего защитника Александра Рясного, который получил тяжелое ранение на войне. Уже за первые 2 дня почти полностью удалось закрыть сбор.

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Девочка выполнила благородную миссию

После забега юная украинка прокомментировала, насколько сложно ей далась дистанция. Изначально она собиралась преодолеть 2 километра, но значительно смогла перевыполнить свой план:

Когда мы начали бежать на старте, это было совсем несложно, то есть я пробежала где-то метров 300 может вообще без сложностей, а уже потом, под конец, когда остался километр, начали у меня болеть ноги и я уже устала просто, но несмотря на боль я добежала до финиша.



Яна Степаненко во время марафона в Бостоне / Фото из фейсбука UNBROKEN Ukraine

По словам тренера и исполнительного директора фонда "Unbroken" Александра Кобзарева, сразу после финиша Яна Степаненко связалась с защитником Александром Рясным, который служит с 2011 года и потерял правую ногу на Запорожском направлении во время полномасштабной войны. Они тепло пообщались, а забег юной несокрушимой девочки уже почти полностью смог помочь собрать деньги воину на новый протез, который стоит 615 тысяч гривен.

На сегодняшний день собрано 90 процентов суммы. Уже сотни людей пожертвовали – это от маленьких пожертвований в несколько гривен до больших в несколько тысяч гривен. Я уверен, что за ближайший день-два мы закроем этот сбор и соберем всю необходимую сумму,

– рассказал Александр Кобзарев.

. Помочь закрыть сбор можно донатом по ссылке

Напомним, что Яна Степаненко потеряла обе ноги в результате удара России по вокзалу в Краматорске, где погиб 61 человек. Девочка попала под обстрел вместе с братом и мамой во время попытки эвакуации 8 апреля 2022 года. Несокрушимая Яна проходила долгую реабилитацию в США.

В 2023 году ей поставили беговые протезы, и уже в прошлом сентябре она приняла участие во Львовском полумарафоне Незламности вместе с защитниками, которые проходят реабилитацию в Национальном центре UNBROKEN Ukraine.