Украинец Хаммо драматично проиграл японцу, но сохраняет шанс на медаль Олимпиады-2020

Украинец Яков Хаммо (свыше 100 кг) потерпел в своем втором поединке на Олимпийских играх в Токио поражение от японца Хисайоши Харасавы.

Японец не раз мог завершить схватку досрочно, но украинец все время ускользал. В итоге на "голден скор" Харасава все же добился победы.

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Хаммо же сохраняет шансы на бронзу, но для этого нужно пройти утешительный раунд. Ближайшим соперником Якова будет Бекмурод Олтибоев из Узбекистана. Сессия начнется в 11:00.

Украинка Каланина покинула Олимпиаду

30 июля еще одна украинская дзюдоистка Елизавета Каланина выбыла из борьбы за медали. Она выступает в весовой категории свыше 78 килограмм.

Каланина потерпела поражение в 1/8 финала от турчанки Кайры Саит. Победа была одержана сравнительно простым приемом со стороны Саит, которая сумела свалить украинку после зацепа ногой.