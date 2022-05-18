Если бы не был готов потерять жизнь на войне, покинул бы Киев, – Владимир Кличко

Бывший боксер Владимир Кличко вместе со своим братом мужественно защищает столицу. Экс-чемпион рассказал, что готов делать все для победы своей страны.

Кличко-младший: Пока вы в Киеве или Украине, можно ожидать всего, и даже сейчас

Бывший чемпион мира по боксу рассказал о готовности отдать свою жизнь в полномасштабной русско-украинской войне.

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Я спрашивал себя это, когда русские войска были в окрестностях Киева, и если бы я не был готов к этому, то оставил бы его. Киев с почти 5-миллионным населением – большой и занятый город – был пуст. Постоянно были слышны взрывы из-за боев на окраинах города. Пока вы в Киеве или Украине, можно ожидать всего, и даже сейчас,

– сказал Кличко-младший.

Экс-боксер призывает всех украинцев быть осмотрительными, поскольку война еще продолжается, и в любом городе враг может нанести удар.

"Все украинцы, журналисты – некоторые были убиты прицельными выстрелами снайперов – другие люди, все в Украине должны быть готовы, что могут наступить последние мгновения их жизней, последняя поездка. Готов ли ты отдать все для своей страны и свободы? Это спрашивают себя миллионы украинцев, и ответ "да", потому что возможность сделать все для своих детей, родителей, любимых не может восприниматься иначе", – отметил Владимир.

"Как вы можете убедить сумасшедшего"

У бывшего боксера спросили о месседже для Путина. Он назвал президента России "сумасшедшим".

Я задавал себе этот вопрос много раз. Нет определенных слов, которые могут повлиять на Путина, его жизнь или мысль, чтобы остановить эту войну. Как вы можете убедить сумасшедшего?

– подчеркнул Кличко.

"Нечего говорить, потому что все, что идет с российской стороны, – ложь. Они говорили, что ни на кого не будут нападать, никуда не будут врываться, но это произошло. Подобное было много раз.

Пока Путин, его армия или министры будут делать заявления, все будет наоборот. Как с ними общаться? Я не вижу смысла и причин", – преодолевал легендарный боксер.