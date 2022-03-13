Как в тюрьме живете, и начальник у вас хуже Гитлера, – Коваленко грубо ответил россиянину

Украинский хавбек Специи Виктор Коваленко ответил пророссийскому пользователю в инстаграмме, поддержавшему оккупацию Херсона войсками РФ в комментариях к посту футболиста.

Патриотическая позиция Коваленко

Коваленко опубликовал сообщение, в котором призвал жителей Херсона не поддерживать референдум по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

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"Херсон! Российские кафиры готовят референдум по созданию Херсонской народной республики. Не дайте им ни одного голоса. Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух. Мы все единственная Украина. Херсон – это Украина! Херсон – це Україна", – написал Коваленко .

Затем в комментариях Виктор ответил кремлеботу, поддержавшему на словах преступные действия оккупантов:

Клоун, проснись, это не жизнь. Вы как в тюрьме живете, и начальник у вас хуже Гитлера. Поэтому засунь русский мир себе куда-нибудь подальше!