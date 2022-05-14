Хорошее начало сезона

Марина Бех-Романчук заняла второе место на 1-м этапе Бриллиантовой лиги 2022 года в катарском городе Доха. Украинка завоевала медаль в новой для себя дисциплине, пишет 24 канал.

К теме Бех-Романчук начала новый сезон Бриллиантовой лиги из "серебра" в тройном прыжке

Марина получила серебряную награду в тройном прыжке. Легкоатлетка дебютировала в новой дисциплине только в 2022 году.

Сначала она выступила на чемпионате Украины в Сумах, состоявшемся в январе. Спортсменка начала свой дебют с триумфа.

На международной арене в новом виде Марина выступила на чемпионате мира-2022 в помещении Белграда. И сразу же ей удалось добыть "серебро".

Этап в Дохе стал для Бех-Романчук открытием летнего легкоатлетического сезона. Перед этим спортсменка соперничала только в помещении, выехав из Украины в марте после начала полномасштабного вторжения России.

В Дохе в тройном прыжке Бех-Романчук противостояла нескольким титулованным оппоненткам: 3-кратному призеру чемпионатов мира Кимберли Уильямс, представительнице Доминиканской республики Теи Лафон, серебряному призеру Олимпиады-2020 На соревнования не прибыла олимпийская чемпионка Токио и обладательница мирового рекорда Юлимар Рохас.

Рекордный показатель украинки

У Марины было 5 попыток. Первый скачок оказался для нее не слишком удачным – всего 13.54 метра. Однако во второй попытке Марина существенно улучшила свой показатель – 14:27, легкоатлетка присоединилась к лидерам.

После еще двух попыток Бех-Романчуку не удалось улучшить свой результат. Решающим был пятый скачок, где Марина смогла пробиться в финал.

Показатель украинки – 14,73 метра. Это личный рекорд Марины на открытом воздухе, позволивший ей подняться на второе место и выйти в финал.

В решающей попытке за "золото" украинка прыгнула на 14.25 метра и удержала второе место.

Видео выступления Марины