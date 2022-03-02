Я выйду на пенсию, – Фьюри рассказал, когда закончит карьеру

Британский боксер Тайсон Фьюри собирается закончить свою карьеру. Спортсмен рассказал о своих дальнейших планах.

Фьюри: Я куплю себе огромную яхту за границей

Тайсон Фьюри заявил, что планирует закончить карьеру. Сразу после поединка с обязательным претендентом на свой титул Диллианом Уайтом он повесит боксерские перчатки на гвоздь.

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Это будет заключительный бой в моей карьере, после него я уйду на пенсию. 150 миллионов долларов в банке, здоровый, молодой. Я куплю себе огромную яхту за границей. Я выйду на пенсию, уйду – это мой последний бой, и на этом для меня все,

– сказал боксер.

Уайт – обязательный претендент на титул WBC. После победы над россиянином Александром Поветкиным боксер обратился к Фьюри.

Фьюри прошлой осенью провел первую титульную защиту, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

Ранее Боб Арум сообщил, что поединок должен состояться 23 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли".

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