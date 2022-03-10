Я увлекаюсь силой и мужеством украинцев, – чемпионка Ролан Гаррос против войны в Украине

Польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла пройти стороной войну, которую в Украине начала русская орда. Титулованная спортсменка поддержала Украину.

Выйдет на корт с сине-желтой лентой

Четвертая ракетка мира изложила большой пост в инстаграмме о войне в Украине. Ига Швёнтек выразили солидарность украинскому народу, который мужественно борется против российских оккупантов.

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Польская теннисистка против войны, которым страдают невинные люди и дети. Швёнтек решила хоть как-то поддержать украинцев. Спортсменка будет выступать на турнире в Индиан-Уэллс с лентой цветов в цветах украинского флага.

Ига добавила, что у ее команды будет много лент, поэтому кто-нибудь тоже может присоединиться к такому маленькому, но трогательному жесту.

Швёнтек: Помощь пострадавшим – это наша первая реакция

"Мне всего 20 лет, у меня не такой большой жизненный опыт, поэтому я не буду делать вид, что точно знаю, как помогать в условиях войны. Я доверяю конкретным учреждениям и моей команде. Я знаю, что стоит поддерживать такие организации, как Polish Humanitarian Action или Польский Красный Крест и другие, организованно помогающие и поддерживающие людей», – говорится в посте Иги.

Польская теннисистка призналась, что приятно удивлена ​​мужеством украинского народа и армии Украины, которые не сдаются после нападения России.

Я восхищаюсь силой и мужеством украинцев и горжусь поляками, которые оказывают огромную помощь украинцам, открывают свои дома и поддерживают беженцев на границах. Помощь пострадавшим – это наша первая реакция. Помощь нужна и, вероятно, потребуется и в будущем, поэтому важно поддерживать общественные организации, имеющие многолетний опыт работы во время гуманитарных кризисов,

– написала Швёнтек.

"Хочу выразить солидарность с украинскими теннисистами"

Также Швёнтек обратилась к украинских теннисистам, которые нашли в себе силы и продолжают выступать на соревнованиях.

"Как спортсмен и полька хочу выразить солидарность с украинскими теннисистами. Я видела, что их предыдущие матчи давались им непросто, но в то же время они были очень важны. Я также считаю, что важно делать свою работу – играть в теннис. Когда мы играем и когда выигрываем, люди могут услышать нас. Когда мы играем, мы общаемся со СМИ со всего мира. То, что мы говорим, важно для наших болельщиков, и это огромная привилегия и ответственность", – подытожила полячка.

В 1/32 финала Индиан Уэллс Швёнтек сыграет против украинки Ангелины Калининой. Поединок состоится 11 марта.

Напомним, что Ига Швёнтек стала настоящей сенсацией Ролан Гаррос в 2020 году. Польская теннисистка стала сенсационно победительницей престижного турнира. В финале полячка обыграла американку Софию Кенин.

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