Я такого никогда не чувствовал, – Петраков попросил одесситов сделать ему "как во Львове"

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков в преддверии матча против Болгарии в Одессе дал традиционную пресс-конференцию. Он попросил одесских болельщиков прийти и поддержать команду на стадионе.

Сборная Украины сыграет против Болгарии товарищеский матч 11 ноября в Одессе. А уже 16 ноября "сине-желтых" ожидает матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде.

"Очень серьезная игра с Болгарией, хоть и товарищеская. Мы готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду, все увидите. Игра с Болгарией очень важна для нас. Очень хотим, чтобы одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была замечательная. поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Так что ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной", – заявил Александр Петраков.

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По его словам, травмированных в составе команды нет. Хотя Довбык, Матвиенко и Качараба занимались отдельно на одном из первых собраний. Это связано с тем, что накануне они отыграли по 90 минут в матчах за свои клубы, поэтому восстанавливались.