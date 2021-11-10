Збірна України зіграє проти Болгарії товариський матч 11 листопада в Одесі. А вже 16 листопада на "синьо-жовтих" очікує матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини на виїзді.

"Дуже серйозна гра з Болгарією, хоч і товариська. Ми готуємося до Боснії та Герцеговини. Про завдання говорити не буду, все побачите. Гра з Болгарією є дуже важливою для нас. Дуже хочемо, щоби одесити прийшли та підтримали нас. У Львові була чудова підтримка, я такого ще ніколи не відчував. Тож чекаємо на вболівальників в Одесі та сподіваємося на підтримку напередодні важливої ​​гри з Боснією і Герцеговиною", – заявив Олександр Петраков.

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За його словами, травмованих у складі команди немає. Хоча Довбик, Матвієнко та Качараба займалися окремо на одному з перших зборів. Це було пов'язано з тим, що напередодні вони відіграли по 90 хвилин в матчах за свої клуби, тому відновлювалися.

Матч Україна – Болгарії відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 19:30.